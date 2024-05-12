У Бєлгороді дістали перші тіла загиблих під завалами зруйнованого будинку

З-під завалів багатоповерхівки в російському Бєлгороді дістали тіла шести загиблих, повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков. Імена загиблих поки невідомі. Влада з’ясовує їхні особистості.

Офіційно про загиблих під час обвалення під’їзду в бєлгородській десятиповерхівці раніше не повідомляли – Гладков заявляв лише, що постраждали 19 осіб. Місцеві телеграм-канали писали про загиблих, називаючи число від чотирьох до семи.

Розбір завалів триває.

Сьогодні внаслідок вибуху в Бєлгороді пошкоджень зазнав майже весь будинок 55А на вулиці Щорса.

Місце обвалення припало на арку заввишки у два поверхи. За відомостями ТАСС, загалом у будинку 502 квартири у 8 під’їздах.