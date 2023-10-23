У Будапешті офіс Орбана облили червоною фарбою

У понеділок чотири парламентарі від опозиційної фракції “Моментум” облили паркан навколо кабінету угорського прем’єра Віктора Орбана червоною фарбою.

Про це інформує політична сила у Facebook.

Вони пояснили свій вчинок тим, що прем’єр-міністр знову зневажив і забув про героїв революції 1956 року, яку погасили радянські солдати, і чию пам’ять Угорщина сьогодні вшановує.

“Він кинув їм виклик, посміхаючись з Путіним за кілька днів до (дня роковин) 23 жовтня. З військовим злочинцем, який вписав у російські підручники, що у 1956 році (в Угорщині) була “фашистська” революція, і за чиїм наказом російські солдати знову вбивають угорських військових на Закарпатті”, – пояснюють парламентарі.

У жовтні 1956 року угорці піднялися на повстання проти радянської влади, яка довго душила їхню країну через комуністичну партію. Близько 2500 угорців загинули, серед них Імре Надя, якого повстанці вимагали призначити головою уряду, і якого пізніше розстріляли.