Політика

У Брюсселі фактично призупинили процесу вступу Грузії до ЄС
18 Жовтня 2024 11:54
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Європейська рада фактично призупинила процес вступу Грузії до Європейського Союзу. Про це йдеться в документі, оприлюдненому на офіційному сайті Євроради.

У заяві зазначено, що ЄС готовий підтримувати грузинський народ на шляху до євроінтеграції, однак серйозно занепокоєний діями уряду Грузії, які суперечать принципам і цінностям ЄС. Брюссель підкреслив, що подібні дії можуть негативно вплинути на європейське майбутнє країни та фактично зупиняють процес вступу до блоку.

У документі також наголошується на необхідності проведення демократичних та всеосяжних реформ у Грузії відповідно до європейських стандартів. Європейська рада продовжить уважно спостерігати за ситуацією в країні.

Крім того, Єврорада висловила сподівання, що майбутні парламентські вибори в Грузії будуть проведені вільно та чесно, з дотриманням міжнародних стандартів і забезпеченням безперешкодного доступу для спостерігачів.


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