Суспільство

У Британїі на аукціоні продали рідкісний примірник “Гаррі Поттера”

8 Вересня 2023 19:41
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британія, аукціон, книга

У Британії на аукціоні продали рідкісний примірник “Гаррі Поттера” з одруківкою, який випадково знайшли у початковій школі.

Новий власник передав цінний примірник книги “Гаррі Поттер і філософський камінь” місцевому музею в Оксфордширі, повідомляє The Guardian.

У невиправленому примірнику є помилка в імені авторки Джоан Роулінг – на титульній сторінці написано “JA Rowling” замість J.K. Rowling. 

Бізнесмен з Фарінгдона, графство Оксфордшир, купив книгу за 15 тисяч фунтів стерлінгів (понад 18 тисяч доларів або понад 690 тисяч гривень). 

Він захотів виставити книгу в музеї, щоб залучити туристів у цей регіон.

Рідкісний примірник “Гаррі Поттера” – один із 200, надрукованих видавництвом “Блумсбері”.

У 1997 році його придбала початкова школа Святого Кенелма на розпродажі за 1 фунт стерлінгів.

“Ми не думали, що він має якусь цінність. Однак з публікацій у пресі було відомо, що ця історія була чимось особливим, і читання уривків дітям заохочувало б їх мати власну книгу”, – каже колишній директор школи Боб Алдер.

Тоді пробний екземпляр залишився на полицях майже недоторканим. 

Однак у 2002 році в школі зрозуміли, що цей примірник може мати цінність через популярність книжкової серії про Гаррі Поттера, тож його прибрали на зберігання. 

Потім у 2015 році примірник зник, але цього літа його раптово знайшли.

Школа вирішила виставити книгу на продаж. Вона мала піти з молотка з орієнтовною ціною 15-20 тисяч фунтів стерлінгів, але не отримала такої ставки. 

Однак після аукціону інтерес до екземпляру зріс, і місцевий покупець погодився на ціну в 15 тисяч фунтів стерлінгів. 

“Я надзвичайно щасливий, що придбав такий знаковий і важливий текст і зможу залишити його в графстві, щоб ним могли насолоджуватися інші.

Основна ціль покупки – збільшити кількість відвідувачів Фарінгдона”, – сказав покупець.

Виручені гроші мають спрямувати на те, щоб “допомогти учням розвинути любов до літератури”, додають у школі.


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