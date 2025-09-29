У Брянській області атаковано завод “Електродеталь” — РФ заявляє про збиття 84 дронів

У ніч на 29 вересня в Росії повідомили про атаку безпілотників. Міністерство оборони РФ заявило, що сили протиповітряної оборони нібито збили 84 українські дрони над кількома регіонами, включно з Брянською, Бєлгородською, Воронезькою, Смоленською, Калузькою, Московською, Орловською та Курською областями.

Місцеві жителі Брянської області також повідомили про атаку на підприємство «Карачевський завод «Електродеталь». Завод спеціалізується на виробництві електричних з’єднувачів, які застосовуються як у промисловості, так і у військовій сфері.