У БРІКС запрошують ще 6 країн

Лідери країн БРІКС ухвалили рішення запросити Аргентину, Єгипет, Іран, Ефіопію, ОАЕ і Саудівську Аравію стати повноправними членами альянсу.

“Ми ухвалили рішення запросити Аргентину, Єгипет, Ефіопію, Іран, Саудівську Аравію та ОАЕ стати повноправними членами БРІКС”, – заявив президент ПАР Сіріла Рамафоса.

Повідомляється, що питання про розширення блоку БРІКС, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР, стало головним на порядку денному триденного саміту в Йоганнесбурзі, який завершується 24 серпня.

Аргентина, Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія, ОАЕ стануть повноформатними членами БРІКС 2024 року.

Reuters пише, що хоча всі члени БРІКС публічно висловилися за розширення блоку, між лідерами виникли розбіжності з приводу того, в якому обсязі і як швидко.

Загалом заявки на вступ до організації подавали 23 держави.