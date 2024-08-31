Техно

У Бразилії заблокували твіттер
31 Серпня 2024 11:23
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Twitter, бразилія
Ілюстративне фото / Фото Reuters

Верховний суд Бразилії ухвалив рішення призупинити діяльність соцмережі твіттер у країні, повідомляють закордонні ЗМІ.

За інформацією журналістів, до ранку суботи, 31 серпня, багато користувачів уже повідомляють про проблеми з доступом до соцмережі.

Приводом для блокування стала неодноразова відмова власника X (колишній Twitter) Ілона Маска виконувати приписи влади Бразилії. Зокрема, вона вимагала, щоб Маск після закриття офісу соцмережі призначив нового офіційного представника в країні. Крім того, твіттер оштрафували на загальну суму в 18 мільйонів ріалів за відмову видалити акаунти, які «порушують бразильське законодавство».

У рішенні суду також йдеться про блокування банківських рахунків «залучених компаній». До них віднесено Starlink Brazil Holding і Starlink Brazil Serviços de Internet.

Крім того, влада країни планує штрафувати і простих користувачів твіттера, які спробують увійти в соцмережу за допомогою VPN.


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