Суспільство

У Бразилії чоловік викрав автобус з 17 пасажирами

13 Березня 2024 11:32
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бразилія
Ілюстративне фото / Getty Images

У столиці Бразилії Ріо-де-Жанейро чоловік застрелив двох людей на автовокзалі і викрав автобус з 17 пасажирами, утримуючи їх у заручниках близько трьох годин.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Зазначається, що автобус, який мав вирушити до міста Жуїс де Фора в штаті Мінас-Жерайс, чекав на пероні вокзалу у вівторок вдень, коли підозрюваний увірвався до нього, перед цим застреливши двох і поранивши ще двох людей, які перебували біля автобуса.

За даними поліції, двоє людей, які постраждали від пострілів, отримали медичну допомогу, одного з них доставили до лікарні.

Поліція не розкрила особу чоловіка, пізніше повідомивши, що він сам здався поліції, а всі заручники, серед яких були люди похилого віку і діти, були звільнені.

Місцеве телебачення GloboNews повідомило, що чоловік намагався втекти з Ріо на автобусі, але влада не підтвердила цю інформацію.

Автовокзал Ріо-де-Жанейро заявив, що його робота повністю призупинена за розпорядженням поліції.

Викрадення автобусів біля головного автовокзалу Ріо-де-Жанейро уже відбувалися цього року, причому в деяких випадках автобуси відвозили в бідні райони міста.


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