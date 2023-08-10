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У болгарських ЗМІ стало втричі більше російської пропаганди

10 Серпня 2023 21:29
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У другому кварталі 2023 року російська пропаганда в болгарських ЗМІ в інтернеті зросла більш ніж утричі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Це випливає з другого інформаційного бюлетеня Фонду гуманітарних і соціальних досліджень – Софія (FHSI), який вивчає пропаганду в інтернеті, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Radio Free Europe.

Також зросла кількість сайтів фейкових новин, які передруковують неправдиву інформацію про війну Росії проти України та ключові внутрішньополітичні події, такі як формування кабінету міністрів Ніколая Денкова. Речники російської пропаганди в Болгарії продовжують активно діяти, і, згідно зі звітом, вони прагнуть адаптувати готові наративи з Москви до мінливої реальності в країні.

Значна частина дезінформації надходить з так званих “грибних сайтів”. Це швидкозростаючі, недовговічні сайти, що поширюють фейки, які контролюються тим, що FHSI називає “машиною для передруку фейкових новин”.

Фундація стверджує, що ця “машина” була створена у 2022 році і нерозривно пов’язана з інформаційним агентством Blitz.

“Вона включає понад 370 анонімних квазі-новинних сайтів з майже ідентичним дизайном і ідентичним контентом, які в досліджуваний період передруковували в середньому від 3 до 9 статей проросійського змісту (в пікові дні – до 3500 пропагандистських передруків)”, – пишуть автори доповіді.

Загалом за період з 1 по 30 червня 2023 року було виявлено 105 741 пропагандистську статтю. Для порівняння, за перші 5 місяців минулого року ця цифра становила близько 36 000.

Основна теза, яку поширюють “грибні сайти”, полягає в тому, що Росія виграє війну в Україні, а президент РФ Владімір Путін продовжує користуватися підтримкою всього суспільства. Обидва твердження не відповідають дійсності, але подаються як факти в пропагандистських публікаціях.

Крім фейкових сайтів, автори звіту також звертають увагу на діяльність так званих “живих спікерів”, завданням яких є “опромінювати не стільки сенси, скільки інтерпретації подій”.

Фонд називає Мартіна Карбовського і Петра Волгіна речниками російської пропаганди. Він також визначає деяких політиків як розповсюджувачів неправдивої інформації. Вони зазначають, що активно відстежують виступи в ЗМІ президента Румена Радева, лідера партії “Вазраждане” Костадіна Костадінова, а також лідера БСП Корнелії Нінової.

Також є три теми, на яких зосередилася російська пропаганда в Болгарії в період квітень-червень 2023 року – невдала спроба збройного перевороту групи Вагнера Євгенія Пригожина, обрання євроатлантичного уряду Ніколая Денкова, а також марші за мир і нейтралітет у Болгарії, на яких майорять російські прапори.


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