У Білорусі запроваджено режим контртерористичної операції

У Білорусі на тлі “повідомлень про підготовку провокацій з боку прилеглих держав” введено режим контртерористичної операції, заявив в інтерв’ю газеті “Известия” глава білоруського МЗС Володимир Макей.

“Голова нашої країни провів низку нарад із силовими структурами, запроваджено режим контртерористичної операції. Дійсно була інформація про те, що з боку окремих, суміжних держав плануються провокації, пов’язані чи не із захопленням окремих ділянок території Білорусі”, – сказав він.

Режим контртерористичної операції дає силам безпеки широкі повноваження, включаючи затримання для перевірки особи, заборону пересування, прослуховування та контроль усіх комунікацій, а також безперешкодне проникнення співробітників спецслужб у будь-які приміщення.

Спалах військової активності в Білорусі на цьому тижні привернув увагу України та Заходу, які розглядають дії Мінська як потенційний знак того, що Олександр Лукашенко може направити свою армію на підтримку невдалих військових зусиль Росії в Україні, зазначає Рейтер.

У понеділок Лукашенко заявив на нараді з питань безпеки, що він наказав про розгортання військ поблизу України у відповідь на те, що, за його словами, є “явною загрозою для Білорусі з боку Києва та його прихильників на Заході”.

Водночас, ЗМІ пишуть, що Лукашенко вирішив провести “приховану мобілізацію” для збільшення укомплектованості бойових частин.

Як повідомило видання “Наша Нива” з посиланням на кілька не пов’язаних між собою джерел, влада вирішила публічно не оголошувати про мобілізацію з урахуванням російського досвіду, і повістки поки що отримають лише жителі сільських районів.

“Про цілі мобілізації можна буде судити, знаючи кількість призовників”, – зазначає видання.