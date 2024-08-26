У Білорусі відповіли на заклик України відвести армію від кордону

У МЗС Білорусі заявили, що не отримував офіційних звернень від України з вимогою відвести війська від кордону.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз.

“Офіційно такі звернення від української сторони ні в якому вигляді до нас не надходили. Ми лише бачили це повідомлення на просторах інтернету. Знаєте, там вистачає всякого. Тож ми самі були б вдячні, якби хтось зміг нам роз’яснити логіку подібних заяв. На нашу думку, дуже хитромудру”, – сказав він.

25 серпня МЗС України з посиланням на дані розвідки повідомило, що Білорусь стягнула до кордону з Україною свою армію та “вагнерівців” і проводить навчання у безпосередній близькості до Чорнобильської АЕС.