У Білорусі у прикордонних з Україною областях пройдуть військові навчання

З 22 по 26 вересня у Білорусі пройдуть військові навчання на різних полігонах та ділянках місцевості, переважно біля кордону з Україною.

Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі.

“У Збройних силах Білорусі відбудеться двостороннє комплексне навчання”, – йдеться у повідомленні.

За даними міністерства маневри проходитимуть у кілька етапів з 22 по 26 вересня на різних полігонах та ділянках місцевості, переважно на територіях Брестської, Гродненської та Мінської областей.

Зазначається, що метою навчання є вдосконалення рівня готовності органів військового управління оперативних об’єднань у забезпеченні безперервного управління підпорядкованими силами та засобами під час ведення бойових дій.