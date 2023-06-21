Суспільство

У Білорусі розпочались “мобілізаційні навчання”

21 Червня 2023 10:45
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білорусь, військові навчання

У Білорусі стартувало “мобілізаційне вчення”, яке триватиме до 30 червня.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Білорусі.

У відомстві зазначили, що так звані навчання проходять щорічно згідно з планом підготовки Збройних Сил Республіки Білорусь”.

“У період з 21 по 30 червня 2023 року з військовими комісаріатами Мінської області проводиться мобілізаційне навчання”, – йдеться у повідомленні.

За планом, під час навчань оцінять ступінь готовності місцевих виконавчих органів, військових комісаріатів, держорганів та організацій “виконувати завдання щодо призначення”.

“Під час навчання планується виконання заходів щодо розгортання об’єктів інфраструктури, залучення військовозобов’язаних та автомобільної техніки, у тому числі в інтересах укомплектування військових комісаріатів”, – заявили у Міністерстві.


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