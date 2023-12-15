У Білорусі розпочали раптову перевірку ППО

У Білорусі розпочалася раптова перевірка чергових сил протиповітряної оборони в з’єднаннях і військових частинах військово-повітряних сил (ВПС) і військ ППО.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі.

Зазначається, що перевірка проходить за планом командувача ВПС і військ ППО.

“Підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ висунулися в призначені райони і приступили до виконання бойових завдань. Задіяно зенітні ракетні комплекси С-300, С-400, а також маловисотні радіолокаційні комплекси “Роса-РБ”, — йдеться у повідомленні.

Як пояснили у відомстві, під час перевірки особовий склад має виконати завдання з виявлення та умовного знищення контрольних цілей.