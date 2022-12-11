Суспільство

У Білорусі проводять мобілізацію і не випускають з країни чоловіків

11 Грудня 2022 10:51
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білорусь, мобілізація

Росія в Білорусі фактично проводить певну форму мобілізації, в межах якої чоловіки повинні стати на військовий облік, а їхньому виїзду з країни всіляко намагаються завадити. 

Про це розповів полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант, повідомляє “Еспресо”.

“Кремль фактично проводить певну форму мобілізації або передмобілізаційну підготовку в Білорусі. Зараз там контролюють кожного. Всі чоловіки повинні стати на облік, і кожного, хто намагається покинути країну, намагаються зупинити”, – повідомив Грант.

За його оцінками, окупанти не зможуть створити угруповання військ, необхідне для повторного нападу на Україну з Білорусі.

“У Білорусі немає стільки охочих людей. Багато росіян, які поїхали на фронт, не є загартованими в боях, це новачки. Все, що вони можуть привезти з Росії – це ще більше мобілізованих. Тобто буде ще одна битва, коли проти України просто кидають гарматне м’ясо. Я не бачу перспектив скоординованої великої битви”, – розповів військовий експерт.

Він також звернув увагу на те, що Білорусь відправляла до Росії військове обладнання та боєприпаси, які навряд чи повернуться. Вже багато чого з цього використано та знищено у війні проти України.

“Логістичний простір за спиною білорусів є слабким, і не факт, що саме цей логістичний простір дасть їм необхідну потугу”, – додав полковник.

Водночас він зазначив, що окупанти таки можуть атакувати Україну, “і це буде проблемою для ЗСУ через чисельність війська”. 

“Місця, через які вони можуть атакувати, досить вузькі й можуть бути добре захищені. У Києві набагато більше людей, які побували в бою, і на відміну від білорусів, це буде не перша битва. Такий розклад може бути проблемою, але це проблема кількості, а не якості. Хоча і кількість, як ми знаємо, має свою силу”, – розповів Грант.


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