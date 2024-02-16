У Білому домі заявили, що Україна потребуватиме гарантій безпеки після війни

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україні необхідні надійні гарантії безпеки, оскільки вона матиме довгий кордон з Росією й після закінчення війни.

Про це посадовець повідомив у інтерв’ю польському виданню Interia, передає Суспільне.

Водночас Кірбі зазначив, що, доки тривають бойові дії, не можна думати про вступ України в Північноатлантичний альянс.

“Звичайно, віримо, що в майбутньому Україна буде у НАТО. Ще багато треба зробити. Нам необхідно подумати, які гарантії безпеки слід надати в межах оборонного партнерства”, — сказав представник Білого дому.

Посадовець підкреслив, що незалежно від термінів та підсумків сьогоднішньої війни Україна матиме довгий кордон з Росією.

“Українці мають право цього побоюватися. Тому все має бути влаштовано так, щоб у довгостроковій перспективі українці змогли захиститися від цієї, можливо, все ще наявної загрози з боку РФ”, — наголосив Кірбі.

Представник Білого дому додав, що паралельно Україна має працювати над реформами для вступу до НАТО й у Києві про це знають.