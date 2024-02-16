Політика

У Білому домі заявили, що Україна потребуватиме гарантій безпеки після війни

16 Лютого 2024 11:52
читать на русском →
україна
Джон Кірбі / AP

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україні необхідні надійні гарантії безпеки, оскільки вона матиме довгий кордон з Росією й після закінчення війни.

Про це посадовець повідомив у інтерв’ю польському виданню Interia, передає Суспільне.

Водночас Кірбі зазначив, що, доки тривають бойові дії, не можна думати про вступ України в Північноатлантичний альянс.

“Звичайно, віримо, що в майбутньому Україна буде у НАТО. Ще багато треба зробити. Нам необхідно подумати, які гарантії безпеки слід надати в межах оборонного партнерства”, — сказав представник Білого дому.

Посадовець підкреслив, що незалежно від термінів та підсумків сьогоднішньої війни Україна матиме довгий кордон з Росією.

“Українці мають право цього побоюватися. Тому все має бути влаштовано так, щоб у довгостроковій перспективі українці змогли захиститися від цієї, можливо, все ще наявної загрози з боку РФ”, — наголосив Кірбі.

Представник Білого дому додав, що паралельно Україна має працювати над реформами для вступу до НАТО й у Києві про це знають.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Лютого 2024 13:18

Зеленський зустрівся з Шольцем
16 Лютого 2024 13:30

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер
16 Лютого 2024 12:33

На Харківщині 3 цивільних підірвались на міні
16 Лютого 2024 12:13

У пункті пропуску “Краківець” на кордоні з Польщею стоять 1730 вантажівок
16 Лютого 2024 11:07

У Держдепі США заявили, що цього року Україна не стане членом НАТО
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки