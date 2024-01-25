У Білому домі заявили, що не бачать зменшення міжнародної підтримки України

У Вашингтоні не бачать жодних послаблень або роз’єднаності у питанні підтримки України серед країн, які продовжують займати активну позицію, щоб забезпечувати безперервну допомогу нашій країні.

Про це сказав у четвер під час спілкування з журналістами координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

«Існує понад 50 країн, які допомагають підтримувати Україну в межах координаційних зусиль, які очолює міністр оборони Остін», – зауважив представник адміністрації, пославшись на Координаційну групу з питань оборони України, відому також як формат «Рамштайн».

Він підкреслив, що ця коаліція союзників і партнерів має все ще багато енергії, щоб діяти далі. Причому кожна країна робить свій внесок відповідно до власних суверенних рішень.

«Однак ми не бачили жодного послаблення або браку єдності, коли йдеться про підтримку України»,- наголосив представник Білого дому.

Він також повторив свої оцінки, що наступні кілька місяців будуть критичними для України, та наголосив, що допомога Україні особливо в цей період є вкрай важливою.