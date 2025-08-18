У Білому домі розпочалася зустріч Зеленського з Трампом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому. Зустріч з президентом США Дональдом Трампом вже розпочалася.

Про це повідомляє Clash Report.

“Для мене честь мати президента України з нами”, — заявив Трамп під час вітального слова.

В Овальному кабінеті Зеленський подякував першій леді США Меланії Трамп за лист до Путіна.

“Дякую, пане президенте. Перш за все, дякую за запрошення. Дуже дякую за ваші зусилля та особисті зусилля зупинити вбивства та зупинити цю війну. Дякую і користуюся цією можливістю до моєї подяки вашій дружині, першій леді Сполучених Штатів. Вона підписала листа до Путіна про наших викрадених дітей”, — сказав Зеленський.

“Зеленський, я і Путін – всі хочемо, щоб це закінчилося”, — сказав Трамп на початку зустрічі.