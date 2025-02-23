Політика

У Білому домі припускають, що війна в Україні може завершитися “цього тижня”
23 Лютого 2025 08:54
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Ілюстративне фото / Фото WSJ
Ілюстративне фото / Фото WSJ

Прес-секретар Білого дому Кароліна Левітт заявила в суботу, що президент Трамп впевнений у своїй здатності укласти угоду з Росією для припинення конфлікту в Україні, припускаючи, що кінець трирічної війни може настати вже цього тижня, пише The Hill.

«Президент, його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту, і президент дуже впевнений, що ми зможемо зробити це цього тижня», – сказала Левітт журналістам на Південній галявині Білого дому після повернення з Конференції консервативних політичних дій.

Ці коментарі з’явилися після того, як президент Трамп припустив, що президент України Володимир Зеленський «не має козирів» і йому слід відмовитися від подальших переговорів з міжнародними лідерами щодо мирних переговорів.

Левітт зазначила, що радник з національної безпеки Метт Уолтц працюватиме над угодою «цілодобово» на цих вихідних, і повідомила, що міністр фінансів Скотт Бессент брав участь в обговоренні запропонованої угоди з українцями щодо видобутку мінеральної сировини.

«Коли мова йде про критичні корисні копалини, це важлива частина для президента. Це дуже важливо для президента, тому що це дозволить повернути американські податки, – заявила Левітт.

«І це також буде великим економічним партнерством між Сполученими Штатами Америки та українським народом, який відновлює свою країну після цієї жорстокої війни».

Державний секретар Марко Рубіо оголосив, що це підприємство принесе 200 мільйонів доларів США і додасть США «майновий» інтерес в Україні, який очікує законодавчого схвалення. Державний департамент заявив, що з початку війни США надали Україні військову допомогу на суму 65,9 мільярда доларів.


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У Білому домі припускають, що війна в Україні може завершитися “цього тижня”
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