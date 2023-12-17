У Білгородській області триває стрілецький бій

На території Бєлгородської області РФ триває стрілецький бій між російськими військовослужбовцями та українською диверсійною групою.
Про це пишуть місцеві ТГ-канали.
Постріли чути на кордоні села Теребрене Краснояружського району, яке розташоване біля російсько-українського кордону.
За даними «Бази», бій розпочався близько 11 ранку. У Теребрено живуть близько 200 людей, мешканців не евакуювали, зараз люди ховаються по укриттям.
За даними губернатора Гладкова, також є пошкодження лінії електропередач у кількох селах.
Як відомо, ЗСУ не воюють на території росії, а набої можна купити в будь якому воєнторзі.