Кримінал

У Білгороді безпілотник атакував багатоквартирний будинок

13 Серпня 2023 19:20
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Жителі Білгорода повідомляють про звуки вибухів у місті. Місцеві паблики публікують фото пошкодженого будинку та автомобіля на вулиці Єсеніна.

Очевидець розповів одному з місцевих телеграм-каналів, що бачив проліт безпілотника літакового типу, після чого пролунав вибух.

Судячи з фотографій очевидців, як мінімум у трьох квартирах на різних поверхах будинку пошкоджено шибки, повідомив телеграм-канал «112». Телеграм “Обережно, новини” пише, що пошкодження отримали кілька автомобілів. Про постраждалих не повідомлялося.

“За попередньою версією, пошкодження отримані в результаті атаки БПЛА”, – повідомив губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.

Раніше російська влада повідомила, що 13 серпня сили ППО збили три безпілотники над Білгородською областю. Повідомлялося, що жертв та руйнувань немає.


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