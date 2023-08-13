У Білгороді безпілотник атакував багатоквартирний будинок

Жителі Білгорода повідомляють про звуки вибухів у місті. Місцеві паблики публікують фото пошкодженого будинку та автомобіля на вулиці Єсеніна.

Очевидець розповів одному з місцевих телеграм-каналів, що бачив проліт безпілотника літакового типу, після чого пролунав вибух.

Судячи з фотографій очевидців, як мінімум у трьох квартирах на різних поверхах будинку пошкоджено шибки, повідомив телеграм-канал «112». Телеграм “Обережно, новини” пише, що пошкодження отримали кілька автомобілів. Про постраждалих не повідомлялося.

“За попередньою версією, пошкодження отримані в результаті атаки БПЛА”, – повідомив губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.

Раніше російська влада повідомила, що 13 серпня сили ППО збили три безпілотники над Білгородською областю. Повідомлялося, що жертв та руйнувань немає.