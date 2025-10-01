        Суспільство

        У Берліні з’явилися плакати із закликами воювати за Україну

        Сергій Бордовський
        1 Жовтня 2025 11:50
        У німецькій столиці помітили плакати з QR-кодом на сайт Інтернаціонального легіону України / Фото: Шарлотта Хазельберг
        У районі Вільмерсдорф у Берліні помітили загадкові плакати, які закликали німців вступати до лав Інтернаціонального легіону України. Про це повідомляє Berliner Zeitung.

        На сірих розподільчих шафах з’явилися постери з написом «Помстися» та чорно-білою фотографією виснажених німецьких військовополонених. Під зображенням містився заклик приєднатися до «українських визволителів» та стати частиною Інтернаціонального легіону. QR-код на плакаті вів безпосередньо на офіційний сайт підрозділу української армії.

        За свідченнями місцевих мешканців, перші листівки з’явилися 19 вересня і протрималися кілька днів, перш ніж їх прибрали. Декілька жителів району встигли зафіксувати їх на фото та виклали зображення в соцмережах.

        Хто саме розмістив плакати, наразі невідомо.


