У Берліні з’явилися плакати із закликами воювати за Україну

У районі Вільмерсдорф у Берліні помітили загадкові плакати, які закликали німців вступати до лав Інтернаціонального легіону України. Про це повідомляє Berliner Zeitung.

На сірих розподільчих шафах з’явилися постери з написом «Помстися» та чорно-білою фотографією виснажених німецьких військовополонених. Під зображенням містився заклик приєднатися до «українських визволителів» та стати частиною Інтернаціонального легіону. QR-код на плакаті вів безпосередньо на офіційний сайт підрозділу української армії.

За свідченнями місцевих мешканців, перші листівки з’явилися 19 вересня і протрималися кілька днів, перш ніж їх прибрали. Декілька жителів району встигли зафіксувати їх на фото та виклали зображення в соцмережах.

Реклама

Реклама

Хто саме розмістив плакати, наразі невідомо.