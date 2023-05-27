Суспільство

У Бердянську “приліт” по окупантах, багато “200-х”

27 Травня 2023 19:34
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вибух, бердянськ

В окупованому Бердянську вдруге за день пролунали вибухи, над окупаційним виконкомом здіймається дим, імовірно багато російських військових знищено.

Про це повідомляють місцеві канали “Бердянськ сьогодні” і Бердянська міська військова адміністрація.

 Як повідомляє “Бердянськ сьогодні”, за попередніми даними, приліт був на територію заводу “Азовкабель”.

У свою чергу, Бердянська міська військова адміністрація підтвердила ураження позицій окупантів.

“Про останню бавовну. Так, наші воїни влучили по позиціях росіян у Бердянську. Дуже багато окупантів стали 200-ми”, – йдеться в повідомленні


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