Суспільство

У Бельгії та Нідерландах розпочались масштабні військові навчання

13 Листопада 2023 18:05
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навчання, Нідерланди, бельгія, військові

У Нідерландах та Бельгії проходять масштабні військові навчання, що є щорічним заходом та не пов’язано з військовими конфліктами у світі.

Про це повідомляє nieuwsblad.be.

“Моторизована бригада бельгійської армії до 24 листопада проведе масштабні військові навчання в Нідерландах і Бельгії”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час навчань задіяно близько 700 військовослужбовців і 150 одиниць техніки, в основному моторизованої бригади.

Вони проходять в Нідерландах на вулицях та парках провінції Лімбург та в Бельгії в Антверпені.

Місцевих мешканців просять дотримуватись дистанції та не брати військове устаткування в руки.

Навчання проходять із дотриманням усіх засобів безпеки, зокрема, на місці завжди є команда, яка за неї відповідає.


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