Харків

У Балаклії затримали чоловіка, який застрелив товариша

14 Січня 2023 16:21
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поліція, харків, вбивство

14 січня до поліції звернулася мешканка Балаклії і повідомила, що її знайомій погрожують пістолетом.

Поліцейські, які приїхали на виклик встановили, що чоловік з жінкою прийшли в гості до свого знайомого. Під час спільного розпиття спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт. В результаті 50-річний власник домівки побив гостя розбитою пляшкою, а потім вистрілив тому в голову з пістолета «Флобер». 53-річний чоловік помер на місці.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 «умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.


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