У Балаклії та передмісті відновили роботу 4 відділення Укрпошти

З 26 вересня відновили роботу чотири стаціонарні відділення Укрпошти в Балаклії, Вербівці та Пришибі Ізюмського району Харківської області.

Йдеться про відділення:

64203 (ВПЗ Балаклія)

64207 (ВПЗ Балаклія) – за тимчасовою адресою вул. Соборна, 87

64219 (ВПЗ Вербівка)

64223 (ВПЗ Пришиб)

“Відділення поштового зв’язку надаватимуть базові поштові послуги – в них можна отримати або оформити доставку відправлення по Україні, оформити передплату, придбати товари першої необхідності, сплатити комунальні платежі та отримати пенсійні чи соціальні виплати. Наразі через проблеми з електропостачанням у відділеннях здійснюється лише готівковий розрахунок. Оплата карткою та фінансові послуги, такі як поповнення картки готівкою або зняття готівки з картки будуть відновлені одразу, як тільки в регіоні буде відновлено електропостачання”, – повідомили в Укрпошті.