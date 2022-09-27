Економіка

У Балаклії та передмісті відновили роботу 4 відділення Укрпошти

27 Вересня 2022 08:33
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укрпошта

З 26 вересня відновили роботу чотири стаціонарні відділення Укрпошти в Балаклії, Вербівці та Пришибі Ізюмського району Харківської області.

Йдеться про відділення:

  • 64203 (ВПЗ Балаклія)
  • 64207 (ВПЗ Балаклія) – за тимчасовою адресою вул. Соборна, 87
  • 64219 (ВПЗ Вербівка)
  • 64223 (ВПЗ Пришиб)

“Відділення поштового зв’язку надаватимуть базові поштові послуги – в них можна отримати або оформити доставку відправлення по Україні, оформити передплату, придбати товари першої необхідності, сплатити комунальні платежі та отримати пенсійні чи соціальні виплати. Наразі через проблеми з електропостачанням у відділеннях здійснюється лише готівковий розрахунок. Оплата карткою та фінансові послуги, такі як поповнення картки готівкою або зняття готівки з картки будуть відновлені одразу, як тільки в регіоні буде відновлено електропостачання”, – повідомили в Укрпошті.


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У Балаклії та передмісті відновили роботу 4 відділення Укрпошти
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