Суспільство

У Балаклії “швидка” підірвалася на міні, водій загинув

2 Жовтня 2022 15:52
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харків

Карета швидкої допомоги, що їхала на виклик, підірвалася на одній з ворожих мін. Машина повністю згоріла, а водій загинув на місці.

Про це повідомляє радниця голови Харківської облради Наталія Попова.

“Швидка” їхала на виклик до пацієнта у Балаклію, але на шляху трапилася міна. Молодий фельдшер Розлада Віталій Юрійович отримав контузію та опіки, а водій Кононенко Олександр Вікторович загинув на місці. Авто згоріло вщент.

“Вони пережили окупацію, але рашисти наздогнали їх”, – написала Попова.

Ще один підрив стався сьогодні на Сумщині. О 8:45 в Охтирському районі на ворожій міні підірвався автомобіль зв’язківців АТ “Укртелеком”, загинув водій.

У автомобілі було 4 людей, троє в лікарні. Один, який був водієм, загинув на місці від отриманих травм. За словами Живицького, Охтирський район лишається однією із найбільш замінованих територій на Сумщині.


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