У Байдена попередили айтівців про запровадження держрегулювання у галузі ШІ

Білий дім запросив керівників провідних технологічних компаній, щоб застерегти про ризики, що можуть принести людям розвиток технологій на основі штучного інтелекту (ШІ).

На зустріч із президентом США прийшли керівник Google Сундар Пічай, Сатья Наделла із Microsoft та Сем Альтман із OpenAI, компанії, що розробила популярний чат-бот ChatGPT.

Artificial Intelligence is one of the most powerful tools of our time, but to seize its opportunities, we must first mitigate its risks.



Today, I dropped by a meeting with AI leaders to touch on the importance of innovating responsibly and protecting people's rights and safety. pic.twitter.com/VEJjBrhCTW — President Biden (@POTUS) May 4, 2023

На зустрічі представники адміністрації американського президента дали зрозуміти, що незабаром у галузі розробок, пов’язаних зі ШІ, буде запроваджене державне регулювання.

А керівникам компаній, які працюють в галузі ШІ, порадили “упевнитися у безпечності їхніх продуктів” для громадськості.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила після зустрічі, що нові технології можуть становити ризик для безпеки, приватності та громадянських свобод, хоча й мають потенціал до покращення життя.

А тому приватні компанії, які працюють над розвитком технологій ШІ, мають “етичну, моральну та юридичну відповідальність за свої продукти”, заявила вона.