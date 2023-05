У Байдена попередили айтівців про запровадження держрегулювання у галузі ШІ

Білий дім запросив керівників провідних технологічних компаній, щоб застерегти про ризики, що можуть принести людям розвиток технологій на основі штучного інтелекту (ШІ).

На зустріч із президентом США прийшли керівник Google Сундар Пічай, Сатья Наделла із Microsoft та Сем Альтман із OpenAI, компанії, що розробила популярний чат-бот ChatGPT.

Artificial Intelligence is one of the most powerful tools of our time, but to seize its opportunities, we must first mitigate its risks.



Today, I dropped by a meeting with AI leaders to touch on the importance of innovating responsibly and protecting people's rights and safety. pic.twitter.com/VEJjBrhCTW