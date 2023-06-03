У Бахмуті зростає роль російських десантників, – розвідка Британії

Росія продовжила передислокацію регулярних частин на Бахмутський напрямок, оскільки штурмовий загін групи Вагнера завершив відхід у тил.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну від 3 червня.

Російські ВДВ (повітряно-десантні сили) відіграють усе більш важливу роль у Бахмуті: зараз у цьому секторі розгорнуті підрозділи 76-ї та 106-ї дивізій та дві додаткові окремі бригади ВДВ.

ВДВ значно погіршилася в порівнянні зі своїм «елітним» статусом до вторгнення. Однак російські командири, ймовірно, намагалися зберегти деякі з цих все ще відносно боєздатних підрозділів як вільний резерв.

Оскільки натомість вони були змушені розгорнути їх для утримання лінії фронту в Бахмуті, усі російські сили, ймовірно, будуть менш гнучкими у реагуванні на оперативні виклики.