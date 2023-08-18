Політика

У американському держдепі заявили, що перемога буде тоді, коли РФ повністю виведе війська з України

18 Серпня 2023 09:02
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війна, сша, україна, рф

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател заявив, що перемогою у війні, яку розв’язала Росія, буде цілковите вигнання агресора з території України.

Про це він повідомив під час брифінгу 17 серпня.

Представник зовнішньополітичного відомства вказав, що невдовзі українці відзначатимуть 32 річницю Декларації про незалежність від Радянського Союзу — це також другий День незалежності України з початку повномасштабної незаконної та неспровокованої агресії РФ.

“Ми наближаємось до позначки у 18 місяців з початку російського повномасштабного вторгнення. Нагадаю слова президента [Джо] Байдена, який зазначив, що перемогою у війні буде, щоб Росія повністю забралась з України”, — наголосив Патель.

За його словами, США підтримують зусилля для досягнення “справедливого та довготривалого миру в Україні, яка має залишатись незалежною, суверенною, демократичною та квітучою країною”.

Заступник речника Держдепу додав, що Вашингтон і союзники продовжать підтримувати Київ стільки, скільки потрібно, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії та “бути у якомога сильнішій позиції за столом переговорів, коли настане час”.


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