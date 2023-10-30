Політика

У Америці розпочався судовий процес над Трампом щодо його відсторонення від виборів-2024

30 Жовтня 2023 15:28
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У Колорадо у понеділок розпочинається судовий процес, який визначить, чи буде дискваліфікований експрезидент США Дональд Трамп на виборах 2024 року через його ймовірну причетність до штурму Капітолія.

Про це повідомляє Reuters

Як зазначається, Трамп стикається з подібними позовами, ініційованими правозахисними групами в Мічигані та Міннесоті, але справа в Колорадо є першою, яку вже скерували до суду. Очікується, що судовий розгляд у Денвері триватиме тиждень.

Позов у Колорадо має на меті заборонити головному виборчому чиновнику штату вносити Трампа до виборчого бюлетеня. Його подала правозахисна група під назвою «Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні».

Сам Трамп заперечує причетність до протиправних дій під час штурму Капітолія 6 січня 2021 року, вчинених натовпом його прихильників, які хотіли перешкодити Конгресу засвідчити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах у листопаді 2020 року.

Згідно з опитуваннями, Трамп є лідером у боротьбі за номінацію на посаду президента від республіканців, тож очікують, що наступного року він повторно змагатиметься з Джо Байденом на виборах президента США у 2024 році.

Reuters пише, що опоненти Трампа сподіваються позбавити його шляху до перемоги, дискваліфікувавши політика, але багато правових експертів називають цю стратегію малоймовірною.

Раніше суддя окружного суду штату Колорадо Сара Воллес відхилила вже п’ять окремих клопотань Трампа і його союзників про закриття справи, востаннє – 25 жовтня.


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