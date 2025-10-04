        Суспільство

        У аеропорту Мюнхена застрягли понад 6000 пасажирів через появу дронів

        Галина Шподарева
        4 Жовтня 2025 10:57
        Пасажири в аеропорту Мюнхена / Фото: vifogra
        Аеропорт Мюнхена пізно ввечері 3 жовтня вдруге менш ніж за добу зупинив польоти через появу дронів у повітряному просторі. Інцидент спричинив затримки та скасування десятків рейсів.

        Про це повідомляє Bild.

        Поява невідомих безпілотників призвела до перенаправлення або скасування десятків рейсів і затримок для понад шести тисяч пасажирів.

        Станом на ранок 4 жовтня в аеропорту повідомили про поступове відновлення польотів, але попередили про можливі затримки.

        Хто може стояти за запуском безпілотників – не повідомляється.

        Нагадаємо, перед цим, у ніч на 3 жовтня, аеропорт Мюнхена також зупиняв роботу через дрони. Останніми тижнями авіація низки країн ЄС потерпає внаслідок появи БпЛА у повітряному просторі в районі аеропортів.

        Аеропорт Мюнхена / Фото: onw-images

