Суспільство

У 24 омбр сформували батальйон “Характерники”, який складається з амністованих 
9 Липня 2024 20:45
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В 24-ій окремій механізованій бригаді ЗСУ імені Короля Данила сформовано батальон “Характерники”, який складатиметься з громадян, що відбували покарання в місцях позбавлення волі і виявили бажання долучитись до оборони держави.

Про це повідомили на сторінці 24-ї ОМБр імені короля Данила.

“Новобранці нашої бригади скористались можливістю отримати другий шанс та приєднатись до виконання священного обов’язку у великий війні за Незалежність.

Зазначимо, що серед них дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Батьківщину. Є чимало людей з бойовим досвідом”, – повідомили у бригаді.

Найближчим часом “Характерники” почнуть виконувати бойові завдання та покажуть себе на полі битви.

У 24 омбр сформували батальйон “Характерники” з амністованих / Фото: 24 омбр

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