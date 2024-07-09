У 24 омбр сформували батальйон “Характерники”, який складається з амністованих 

В 24-ій окремій механізованій бригаді ЗСУ імені Короля Данила сформовано батальон “Характерники”, який складатиметься з громадян, що відбували покарання в місцях позбавлення волі і виявили бажання долучитись до оборони держави.

Про це повідомили на сторінці 24-ї ОМБр імені короля Данила.

“Новобранці нашої бригади скористались можливістю отримати другий шанс та приєднатись до виконання священного обов’язку у великий війні за Незалежність.

Зазначимо, що серед них дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Батьківщину. Є чимало людей з бойовим досвідом”, – повідомили у бригаді.

Найближчим часом “Характерники” почнуть виконувати бойові завдання та покажуть себе на полі битви.