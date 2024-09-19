У 2025 році на оборону Україна виділить понад 26% ВВП

Оборона країни є ключовим пріоритетом, що закладено в проекті Державного бюджету України на 2025 рік, наголошує Міністерство фінансів.

На 2025 рік передбачає видатки на оборону України у 2,2 трильйона гривень, що складає 26,3 % від прогнозованого валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.

“Цей обсяг враховує понад 2 трлн грн коштів загального фонду, 151,2 млрд грн спеціального фонду, в тому числі за рахунок зарахування військового ПДФО до спеціального фонду державного бюджету 104,2 млрд грн та 30 млрд грн – державні гарантії”, – йдеться у повідомленні.

Оборонні видатки у 2025 році включатимуть грошове, речове та продовольче забезпечення військових, придбання озброєння, військової техніки та підтримку оборонно-промислового комплексу.

Фінансування зосередять саме на оборонно-промисловому комплексі, зокрема на виготовленні боєприпасів, ракетного озброєння, протиракетної оборони, авіаційної та бронетанкової техніки.

Зокрема, уряд виділить 54,6 мільярда гривень на Мінстратегпром, та 46,9 мільярда – на закупівлю БПЛА.