Суспільство

У 110 бригаді розповіли про ситуації у Великій Новосілці
26 Січня 2025 10:24
Велика Новосілка на мапі DeepState
Велика Новосілка на мапі DeepState

У районі Великої Новосілки Донецької області загрози оточення українських військових немає, проте важкі бої тривають.

Як повідомила пресслужба 110-ї окремої механізованої бригади, підрозділи ЗСУ вийшли з районів, де могла виникнути небезпека оточення, скориставшись погодними умовами.

“Це не означає що ми повністю вийшли з міста, бої у Великій Новосілці продовжуються. Всі дії направлені на мінімізацію власних втрат та максимального ураження противника”, – зазначили у бригаді

Російські війська останніми днями намагалися блокувати опорні пункти ЗСУ, використовуючи велику кількість піхоти. Застосування техніки обмежене через те, що будь-який транспорт, який наближається до лінії зіткнення ближче ніж на кілометр, знищується.

“Якщо по арті та FPV у нас з противником приблизний паритет, то по кількості піхоти у росіян величезна перевага. Але крові ми в них добре попили і продовжуємо кровопускання”, – додали військові.


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У 110 бригаді розповіли про ситуації у Великій Новосілці
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