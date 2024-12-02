“Тисячу Зеленського” доведеться повертати тим, хто оформив її за кордоном, – Шмигаль

Зимова допомога у розмірі тисячі гривень не буде надана українцям, які знаходяться за кордоном. Якщо такі особи все ж оформлять виплату, їм доведеться повернути кошти.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

Шмигаль зазначив, що кількість українців, які зловживають цією можливістю, ймовірно, буде “мінімальною”. Однак він підкреслив, що після перевірки таких випадків людям, які отримають гроші без права на це, доведеться їх повернути.

Глава уряду також наголосив, що право на допомогу мають лише ті громадяни, які перебувають на території України.