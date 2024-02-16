Тисячі українців із судимістю заявили про готовність приєднатися до ЗСУ — Мін’юст

Вже тисячі громадян України, які мають судимість, виявили бажання приєднатися до ЗСУ. Серед них є й ті, хто відбуває довічне ув’язнення.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі Радіо Свобода.

Він уточнив, що наразі щонайменше 50 тисяч осіб через погашену судимість не перебувають на обліку в ТЦК і СП, згідно з чинним законодавством.

«Такі громадяни, як не дивно, чомусь не підлягають військовому обліку. І йдеться про десятки тисяч, щонайменше 50 тисяч громадян, які якимось чином уникають мобілізації, не підпадають під радари ТЦК, бо вони колись там скоїли злочин. На перших етапах війни відбулося помилування понад 300 засуджених, які приєдналися до лав Збройних сил, з різним результатом», — сказав міністр.

Малюська також заявив, що розуміє ризики, які можуть нести такі люди. З цього питання Мін’юст готовий проводити відповідні перевірки та аналіз, а потім ділитися інформацією з ТЦК і судом. Міністр зазначає, що для цього все одно потрібні зміни в законодавстві.

«Для тих, хто у в’язниці, наш механізм не передбачає, що, наприклад, ТЦК скаже: „о, ти корупціонер, виходь на свободу, ми тебе забираємо“. Що стосується тих, хто перебуває у в’язниці – ми припускаємо, просимо депутатів підтримати ініціативу, щоб це був складніший механізм, де був би задіяний і суд, і прокурор, і ми дали оцінку, чи можна таку людину відпустити на вимогу ТЦК, щоб вона йшла воювати», — заявив Малюська.

Міністр упевнений, що особи із судимістю можуть бути залучені не тільки до бойових дій, а й до іншої роботи, необхідної в ЗСУ. За його словами, це залежить від того, за якою статтею засуджено людину.

14 лютого Малюська заявив, що питання не полягає в тому, скільки охочих є серед засуджених вступити до ЗСУ.

«Ніхто їх не планує питати. Принаймні, така наша позиція. Це обов’язок кожного громадянина — захищати державу», — сказав він.