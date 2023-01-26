Тищенка вигнали з фракції та партії “Слуга народу”

Щодо Миколи Тищенка, який виїхав у розпал війни до Таїланду, події розвиваються дуже стрімко.

Після того, як голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія анонсував його виключення із фракції «Слуги народу» у Верховній Раді (і, відповідно, звільнення з посади заступника голови фракції), голова партії Олена Шуляк заявила, що з партії Тищенка вже виключили.

“Керуючись положеннями п.9.1.22 статті 9 Статуту Партії «Слуга народу», ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з Партії”, – написала Шуляк у Мережі.

26 січня стало відомо, народний депутат “Слуги народу” Микола Тищенко на 11 місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну запланував у Бангкоці зустріч з українською громадою.