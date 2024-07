Творці ChatGPT тестують власний пошуковик

Компанія OpenAI анонсувала прототип нового пошуковика на базі штучного інтелекту, який отримав назву SearchGPT.

Про це йдеться на сайті компанії.

В OpenAI підкреслили, що рішення тимчасове, проте результати роботи SearchGPT у підсумку стануть частиною ChatGPT. Поки що технологія тестується невеликою групою користувачів.

We’re testing SearchGPT, a temporary prototype of new AI search features that give you fast and timely answers with clear and relevant sources.



We’re launching with a small group of users for feedback and plan to integrate the experience into ChatGPT. https://t.co/dRRnxXVlGh pic.twitter.com/iQpADXmllH