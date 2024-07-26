Техно

Творці ChatGPT тестують власний пошуковик
26 Липня 2024 07:21
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Компанія OpenAI анонсувала прототип нового пошуковика на базі штучного інтелекту, який отримав назву SearchGPT.

Про це йдеться на сайті компанії.

В OpenAI підкреслили, що рішення тимчасове, проте результати роботи SearchGPT у підсумку стануть частиною ChatGPT. Поки що технологія тестується невеликою групою користувачів.

Financial Times називає розробку нового інструменту “прямим викликом Google”, який у травні минулого року заявив, що використовуватиме технології генеративного ІІ у пошуку.

Візуально новий інструмент відрізнятиметься від ChatGPT, оскільки передбачається, що замість однієї згенерованої відповіді він пропонуватиме користувачам кілька посилань, які будуть вести на зовнішні веб-сайти, уточнила FT.


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