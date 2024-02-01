Туск заявив, що Європа втомилася від Орбана 

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск впевнений, що врешті країни ЄС знайдуть аргументи, щоб переконати прем’єра Угорщини Віктора Орбана розблокувати фінансування для України.

Про це повідомляє “Європейська правда“, Туск перед початком спеціального саміту в Брюсселі

“Немає так званої проблеми втоми від України, а є проблема втоми від Віктора Орбана. Ми маємо вирішити стільки проблем, і звичайно, що нам сьогодні потрібно зміцнити нашу єдність навколо України”.

За його словами, він не може зрозуміти та прийняти цю “дуже дивну” та “дуже егоїстичну гру” від Орбана. Очільник польського уряду додав, що немає місця для компромісу щодо українського питання.

“Віктору Орбану вирішувати, чи є Угорщина частиною нашої спільности, чи ні. Це чорно-біла історія. Моя інтуїція підказує мені, що ми знайдемо якісь сильні аргументи, щоб зрештою переконати Орбана”, – наголосив Туск.

Польський прем’єр висловив думку, що в середньостроковій перспективі “ми маємо більше думати, можливо, не про жорсткі заходи, але про більш чіткі наслідки” щодо Угорщини.

“Українське питання – це екзистенційне питання не тільки для Польщі, а для всіх нас, і сьогоднішня позиція Віктора стосується безпеки. Це щось таке очевидне і водночас неприйнятне, тому ми повинні думати про всі можливі заходи та всі можливі наслідки в майбутньому, але може не сьогодні”, – резюмував Туск.