Політика

Туск заявив, що його уряд вимагатиме повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

12 Грудня 2023 13:19
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польща

Польща вимагатиме повної мобілізації Заходу для допомоги Україні. Лише об’єднаний Захід може допомогти перемогти у війні.

Таку думку висловив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, виступаючи в Сеймі перед голосуванням за затвердження складу його уряду, пише РБК-Україна.

“Ми вимагатимемо повної мобілізації Заходу для допомоги Україні. Я більше не можу слухати політиків, які кажуть, що втомилися від ситуації в Україні. Вони кажуть президенту Зеленському, що втомилися від ситуації”, – сказав він.

Туск порівняв напад на Україну із “нападом на всіх нас”.

“Нам також необхідно говорити одним голосом про Україну. Це також має нас об’єднати”, – додав він, уточнивши, що найближчим часом відправиться до Брюсселя, де сподівається переконати союзників захистити демократичні цінності та Україну від російської агресії.

Політик наполягає на тому, що лише об’єднаний Захід може допомогти Україні перемогти у боротьбі за демократичні цінності.

“За якимось дивним збігом політики, які нападають на основи демократії, налаштовані антиукраїнськи. Хочу, щоб Україна була демократичною та правовою, як країни Заходу. І вони зараз за це борються”, – констатував він.

Окремим пунктом можна винести заяви Туска про інтереси Польщі у контексті допомоги Україні.

“Ми захищатимемо польські інтереси у відносинах із кожним сусідом Польщі. Але ми маємо пам’ятати, через що йде війна. Що українці борються за щось надзвичайно важливе, що їхня боротьба почалася на Майдані, що вони борються за приєднання до спільного західного світу”, – сказав він.

Туск додав, що допомога Польщі Україні має вирішальне значення, але водночас поляки “мають зберігати наполегливість, коли йдеться, зокрема, про інтереси польських фермерів”.


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