Політика

Туск заявив Макрону, що поки не планує відправляти війська до України
12 Грудня 2024 16:34
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Дональд Туск / Фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, який перебуває з офіційним візитом у Варшаві, прокоментував чутки про можливе відправлення польських військ в Україну після потенційного перемир’я або миру. 

Про це повідомляє “Радіо Свобода“.

Туск наголосив, що будь-які рішення щодо дій Польщі ухвалюватимуться виключно у Варшаві.

“Я хочу припинити спекуляції щодо можливої присутності військ тієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемир’я чи миру. Ми це обговорили з президентом Макроном. Поки що ми не плануємо таких дій,” — зазначив він.

Туск також підкреслив, що Польща співпрацюватиме з Францією та іншими партнерами задля пошуку рішень, які забезпечать безпеку Європи та України й мінімізують ризик відновлення конфлікту.

Президент Франції Еммануель Макрон своєю чергою заявив, що Захід зацікавлений у пошуку вирішення конфлікту, яке враховуватиме інтереси як України, так і всієї Європи.

Зустріч Туска та Макрона відбулася в рамках офіційного візиту президента Франції до Польщі. За даними кореспондентки Еспресо Марії Черняхівської, лідери обговорили допомогу Україні, міжнародні події та майбутнє трансатлантичних відносин.

Крім того, йшлося про пріоритети головування Польщі в Раді Європейського Союзу, яке розпочнеться 1 січня 2025 року під гаслом “Безпека, Європа!”.

Пізніше сьогодні Макрон має зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою о 15:00 за місцевим часом (о 16:00 за Києвом).


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