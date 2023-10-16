Політика

Туск оголосив про перемогу на виборах у Польщі

16 Жовтня 2023 06:53
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польща, вибори

Пізно ввечері у неділю, 15 жовтня, лідер польської опозиції Дональд Туск оголосив про перемогу на парламентських виборах після того, як опозиційні партії набрали достатню кількість голосів, щоб витіснити керівну партію. Про це повідомляє агенція Associated Press.

«Я багато років був політиком. Я спортсмен. Ніколи в житті я не був такий щасливий від того, що посів, здавалося б, друге місце. Польща перемогла. Перемогла демократія. Ми усунули їх від влади», — сказав Туск своїм прихильникам.

За результатом екзитполу, явка на парламентських виборах у Польщі склала 72,9%. Керівна партія Право і справедливість набрала 36,8%. Опозиційна партія Громадянська платформа Дональда Туска отримала 31,6%, Третій шлях — 13%, коаліція лівих партій 8,6%, ультраправа Конфедерація — 6,2%.

Як пояснює AP, це означає, що три опозиційні партії, ймовірно, отримають разом 248 місць у 460-місцевому Сеймі. Найбільшою з них є Громадянська коаліція на чолі з Туском.

Право і справедливість отримає 200 місць, ультраправа Конфедерація — 12.

Цей результат міг би бути кращим, але вже сьогодні ми можемо сказати, що це кінець поганих часів, кінець правління Права і справедливості, — додав Туск.

Лідер Права і справедливості Ярослав Качинський визнав, що, можливо, їм не вдасться втримати владу.

«Ми повинні мати надію, і ми також повинні знати, що незалежно від того, чи будемо ми при владі, чи в опозиції, ми будемо реалізовувати цей (політичний) проєкт різними способами й не дозволимо, щоб Польщу зрадили», — сказав Качинський.


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