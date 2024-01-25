Політика

Туск хоче послабити закони про заборону абортів

25 Січня 2024 17:03
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польща

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його уряд запропонує законопроєкти про лібералізацію абортів і послаблення обмежень на прийом протизаплідних таблеток.

Про це повідомляє Euractive.

“Ми готові в найближчі години подати до парламенту законопроєкт про легальний і безпечний аборт до 12-го тижня”, – сказав Туск журналістам в середу.

Того ж дня він оголосив про плани також послабити обмеження на прийом протизаплідних таблеток, які за попереднього уряду відпускалися лише за рецептом. За його словами, ця пропозиція, яка має на меті забезпечити безрецептурний доступ до цих таблеток жінок старше 15 років, буде направлена до парламенту.

Проте навіть якщо ці два законопроєкти будуть ухвалені, вони можуть бути ветовані консервативним президентом, який перебуває в союзі з правими популістами.

Парламент не має дати голосування щодо обох законопроєктів, але правозахисні групи закликають депутатів якнайшвидше прийняти їх.

Під час восьмирічного правління консервативної партії “Право і справедливість” (PiS) у Польщі відбулося згортання репродуктивних прав жінок, а доступ до абортів, екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) та екстреної контрацепції був обмежений.

Завдяки цьому кроку уряду Туска в парламенті буде вже чотири законопроекти, спрямовані на лібералізацію переривання вагітності (після двох пропозицій, внесених Лівою партією в листопаді). Попередні два законопроекти поки не розглядалися.

Аборт у країні, де більшість населення – католики, наразі дозволений лише у випадку, якщо вагітність є наслідком сексуального насильства чи інцесту, або загрожує життю чи здоров’ю матері.

Оскільки допомога в проведенні абортів у Польщі заборонена законом, активісти та лікарі, які допомагають жінкам зробити цю процедуру, ризикують потрапити до в’язниці. У березні 2023 року активістку Юстину Виджинську визнали винною у наданні вагітній жінці таблеток для переривання вагітності. Її засудили до громадських робіт.


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