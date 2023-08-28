Турецькі куртки можна було купити дешевше, ніж це зробили у Міноборони – ЗМІ

Журналісти й активісти знаходять підтвердження того, що зимові куртки для військовослужбовців у Туреччині можна купити значно дешевше, ніж Міністерство оборони придбало у турецької компанії “Vector avia”, одним із власників якої є Олександр Касай – племінник нардепа від “Слуги народу” Геннадія Касая.

Про це повідомляють “Наші гроші“, голова правління “Центру протидії корупції” Віталій Шабунін

“Попри спроби Міністерства оборони України подати історію з закупівлею турецьких курток як щось близьке до ринкових реалій – це не так. Ось кілька прикладів того, що ціна 86 доларів за куртку – це супермаржинальна оборудка ціною в $30 мільйонів. Ось куртка за 68 доларів у перерахунку з турецьких лір (курс – одна ліра коштує 3,8 цента). Ось куртка і штани за 55 доларів. Ось куртка за 39 доларів“.

Це все роздрібні ціни у Туреччині.

У турецькому інвойсі придбані Міністерством оборони куртки також були оцінені у 29 доларів, але в документах Міноборони значиться ціна $86 за штуку, наголошує видання.

“Наші гроші” також зауважили, що в Україні куртки з турецької поставки вже “викидали у продаж” на OLX по ціні 1000 гривень або 27 доларів за куртку. Нині куртки вже продано.

За даними “Наших грошей”, з усієї поставки розміром 30 мільйонів доларів, куртки щонайменше на 9 мільйонів мали вагу меншу від 1,5 кілограма. Саме таку вагу називав нормальною для зимових курток заступник міністра оборони Денис Шарапов на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради.

“Можливо, у тому числі є і ті 50 тисяч курточок, які, за словами Шарапова, так і залишились лежати на складах, бо з якоїсь причини Міноборони не передало їх бійцям на фронт.

Можливо, якість цих курточок і відповідає ціні 27 доларів за штуку – риб’яче хутро, не призначене для української зими.

Можливо, ця якість відповідає висновку Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, який встановив, що “поставлені за договором №VV2022-M1908 куртки вітровологозахисні зимові та штани вітровологозахисні зимові не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням”.

Шабунін також пише, що “якби (міністр оборони Олексій) Резніков пошукав турецькі куртки тупо через інтернет, то купив би їх значно дешевше: не за 86$ за штуку, а за, наприклад, 50$”. Він знайшов такі ціни на зимові куртки з Туреччини.

“Натомість Міноборони саме знайшло компанію племінника депутата від “Слуги народу” (з оборонного комітету ВРУ) і купило в нього куртки вдвічі дорожче. Таким чином Резніков переплатив на цьому контракті мінімум 6,5 мільйонів доларів бюджетних коштів”, – пише Шабунін.

На його думку, на ці гроші можна було купити 2 тисячі “Мавіків”, але “Резніков подарував ці 6,5 мільйонів доларів компанії племінника народного депутата від влади (ще й з оборонного комітету ВРУ, який не побачив проблем у цій закупівлі)”.

“Хтось вкрав на куртках, а хтось помре на полі бою (через відсутність “очей”)”, – обурюється керівник ЦПК.