Турецькі банки відмовляються від роботи з російськими 

Турецькі банки розривають відносини з російськими, побоюючись вторинних санкцій.

Про це пише “Коммерсантъ” із посиланням на джерела на фінансовому ринку та учасників зовнішньої торгівлі.

За словами співрозмовників газети, йдеться як про розрив кореспондентських відносин, так і про припинення обробки платежів без формального закриття договорів.

Одне з джерел розповіло, що “є винятки – наприклад, щодо дочірніх іноземних банків у Росії”.

“Ситуація для російських банків почала ускланюватись ще влітку, а різко загострилась після виходу 22 грудня 2023 року указу президента США Байдена про вторинні санкції – у результаті банки Туреччини розірвали кореспондентські відносини майже з усіма російськими кредитними організаціями.

Учасники ринку підтверджують, що аналогічні проблеми вже почали виникати з китайськими банками”, – пише газета із посиланням на джерела.

Серед великих учасників розрахунків з РФ джерела видання називають Nurol Bank, з яким працювали близько 40 кредитних організацій РФ, і Emlak Bank. Коррахунки російських банків у Туреччині відкривалися в лірах, доларах та інших валютах – окремі банки приймали платежі в рублях.

“Банки розривають відносини через тиск з боку США. Причому не тільки в Туреччині, а й, наприклад, у Китаї”, – додав один із співрозмовників.

Глава “Оптималог” Георгій Властопуло заявив, що “проблеми з Туреччиною почалися з літа”, а у відносинах з Китаєм “це поки що точкові історії”.

За словами президента митно-логістичного брокера KBT Юлії Шльонської, серйозні проблеми почали виникати наприкінці грудня. За її словами, “банки в Туреччині взяли паузу і не здійснюють грошові перекази з Росії і в країну. Менеджери повідомляють, що зараз жоден платіж із Росії не буде прийнятий: ліри, рублі – не важливо”.

Керівник напряму мультимодальних перевезень FM Logistic у Росії Дмитро Суховерш додав, що турецькі банки, які посилили контроль після введення 12-го санкційного пакета ЄС, під час проведення платежів у лірах почали вимагати більше даних і документів для підтвердження відсутності санкцій проти всіх учасників ланцюжка – товари, які імпортують, не мають бути в санкційних списках.

Директор з розвитку бізнесу SOTA Logistic Ігор Чернишов визнав, що “не проходить навіть оплата послуг”. “Зараз тільки один із турецьких банків пропускає платежі як кореспондент. Але за кількості платежів понад 50 на день заявки виконує кілька днів”, – додав він.