Туреччина відмовляється від російського газу та готується стати енергетичним хабом Європи — Reuters

Туреччина планує різко скоротити імпорт російського та іранського газу і до 2028 року покривати більшість потреб за рахунок власного видобутку та імпорту скрапленого газу зі США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Анкара проводить масштабну енергетичну реформу, яка може позбавити Росію одного з останніх великих ринків у Європі. За даними Reuters, частка російського газу в Туреччині вже скоротилася до 37% — проти понад 60% два десятиліття тому.

До 2028 року Туреччина планує забезпечити понад половину споживання газу завдяки власному видобутку та імпорту LNG зі США, Алжиру та Катару. Потужності для прийому скрапленого газу зростуть до 58 млрд кубометрів на рік, що повністю покриє національні потреби.

Минулого місяця державна компанія BOTAS уклала 20-річний контракт із Mercuria на $43 млрд. Туреччина вже почала реекспорт газу до Угорщини та Румунії, поступово перетворюючись на регіональний енергетичний хаб.

Контракти з Росією та Іраном — на 32 млрд кубометрів газу на рік — спливають до 2026 року, і їхні обсяги Анкара планує суттєво скоротити.

Туреччина зможе споживати дешевший російський газ внутрішньо, а власний і американський — продавати Європі.

Така стратегія відповідає тиску США, які закликають союзників НАТО зменшувати залежність від Москви.