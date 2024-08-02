Політика

Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною
2 Серпня 2024 13:43
читать на русском →
туреччина, україна
Прапор Туреччини / Reuters

Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною.

Про це повідомляє видання Daily News Hurriyet.

Угоду було підписано ще 3 лютого 2022 року, а президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган схвалив її та додатки до неї лише 1 серпня цього року, пише видання.

Обсяг двосторонньої торгівлі Туреччини та України у 2023 році становив 7,3 млрд доларів, повідомив 1 серпня міністр торгівлі Омер Болат.

Він підкреслив, що очікується, що зона вільної торгівлі збільшить обсяги до 10 млрд доларів за короткий період. Болат зазначив, що Туреччина та Україна продовжуватимуть зміцнювати співпрацю та збільшувати взаємну торгівлю та інвестиції на основі спільних інтересів.

“Турецькі компанії братимуть активну участь у реалізації турецько-української робочої групи з відновлення України, яку ми спільно підписали в Стамбулі в січні цього року”, – додав він.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що завершення ратифікації угоди про вільну торгівлю з Туреччиною об’єднає всі чорноморські країни, за винятком Росії, в єдиний економічний простір, взаємовигідний для всіх країн.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
2 Серпня 2024 15:23

Тендер на відбудову “Охматдиту” скасують і проведуть заново на Prozorro
2 Серпня 2024 17:22

На Тернопільщині службовці ТЦК в складі злочинної групи вимагали гроші, били та викрадали людей
2 Серпня 2024 17:05

Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку, – Генштаб
2 Серпня 2024 16:45

Для військових товарів відкриють усі пункти пропуску державного кордону
2 Серпня 2024 15:43

Про ротації говорити передчасно, – командувач Об’єднаних сил
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
усі думки