Політика

Туреччина не підтримає анексію Росією українських територій

1 Жовтня 2022 09:32
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анексія, туреччина

Туреччина не прийме рішення Росії анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій МЗС країни, повідомляє “Європейська правда”.

“Туреччина не визнала анексію Криму Росією на нелегітимному референдумі, проведеному 2014 року, і щоразу наголошувала на своїй твердій підтримці територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України.

Відповідно до цієї позиції, яку ми зайняли у 2014 році, ми відкидаємо рішення Росії анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України”, – заявляє Анкара.

У заяві повідомляється, що Туреччина не можемо прийняти і підтримати рішення яке є грубим порушенням встановлених принципів міжнародного права.

В країні заявили, що підтримують вирішення війни шляхом переговорів та на основі справедливого миру.

Після повідомлення про анексію, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна офіційно повідомила Міжнародний суд ООН про порушення Росією його наказу про тимчасові заходи у зв’язку з анексією чотирьох українських областей.


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