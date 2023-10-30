Політика

Туреччина наполягає на запобіганні виходу конфлікту між Палестиною та Ізраїлем на регіональний рівень

30 Жовтня 2023 17:24
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ізраїль, туреччина

Туреччина наполягає на початку мирного процесу між Палестиною та Ізраїлем при можливому використанні механізму гарантів.

Про це міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав на зустрічі з головою представництва ЄС в Туреччині Ніколаусом Майєр-Ландрутом та послами країн ЄС в Анкаріз посиланням на інформагентство DHA.

“Ми повинні запобігти виходу конфлікту на регіональний рівень. Мирний процес у рамках прийнятих параметрів і спрямований на рішення про створення двох держав має розпочатися якнайшвидше. У цьому контексті ми вважаємо, що гарантійний механізм може бути використаний”, – сказав міністр.

Також міністр наголосив на тому, що атаки, спрямовані проти мирних жителів, є неприйнятними, вони мають бути негайно припинені та має бути оголошено припинення вогню, а гуманітарна допомога має надходити до Гази безперервно.


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