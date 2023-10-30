Туреччина наполягає на запобіганні виходу конфлікту між Палестиною та Ізраїлем на регіональний рівень

Туреччина наполягає на початку мирного процесу між Палестиною та Ізраїлем при можливому використанні механізму гарантів.

Про це міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав на зустрічі з головою представництва ЄС в Туреччині Ніколаусом Майєр-Ландрутом та послами країн ЄС в Анкаріз посиланням на інформагентство DHA.

“Ми повинні запобігти виходу конфлікту на регіональний рівень. Мирний процес у рамках прийнятих параметрів і спрямований на рішення про створення двох держав має розпочатися якнайшвидше. У цьому контексті ми вважаємо, що гарантійний механізм може бути використаний”, – сказав міністр.

Також міністр наголосив на тому, що атаки, спрямовані проти мирних жителів, є неприйнятними, вони мають бути негайно припинені та має бути оголошено припинення вогню, а гуманітарна допомога має надходити до Гази безперервно.